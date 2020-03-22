بدرية أحمد تكشف تطورات الحالة الصحية لابنها.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

كشفت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد عن خضوع ابنها لعملية جراحية في ساقه، والتي يعاني من آلام بها منذ سنوات طويلة.

الفنانة الإماراتية نشرت مقطع فيديو لابنها بعد العملية، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ظهر فيه بعد أن تم تركيب جهاز لساقه يساعده على التحسن.

بدرية دعت لابنها بالشفاء العاجل، بقولها: “يارب اشفي ولدي أحمد اللهم لا أسالك رد القضاء ولكني اسألك اللطف فيه الحمد لله”.

وكانت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد قد نشرت من قبل مجموعة صور لابنها من المستشفي، استعرضت خلالها ساقه المتورمة، وعلقت قائلة: “الله يقومك بالسلامه أحبتي دعواتكم تغسل قلوبنا”.

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بدرية كشفت المزيد من التفاصيل، بقولها: “حبيبي وقلبي وقطعه من يوفي من ٢١ سنه في واحنا في بحور العمليات الغير ناجحه تعب والم وغربه وأشياء أخرى نبقيها في ذاكرتنا”.

الفنانة الإماراتية طلبت من جمهورها الدعاء لابنها، حيث كتبت، على حسابها على “انستجرام”: “استودعك الله وتقوم بالسلامه وتقر عين امك واهلك أحبتي ادعو لفلذة كبدي الدعاء ثم الدعاء”.

وبدرية أحمد ممثلة إماراتية بدأت التمثيل عن طريق المسرح في عام 1989 في مسرحية فالتوه 1، واستمرت بعد ذلك بتقديم أعمالها الفنية على خشبة المسرح أو على شاشة التلفزيون وقد اشتهرت في بداية دخولها المجال الفني في اسم بدور تركي كانت بدايتها الحقيقة في دور شمة في مسلسل الموذي عام 1999، وهي أحد أعضاء مسرح دبي الأهلي.

تزوجت بدرية أحمد وانفصلت أكثر من مرة، منها زواجها من ممثل شاب، ولها ثلاث أبناء وهم «أحمد» و«شيبان» و«عيسى».