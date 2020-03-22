"العين الإخبارية" ترافق عمليات تعقيم شوارع دبي ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت الدكتورة نسيمة محمد رفيع، مدير إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي، أنها تواصل جهودها الحثيثة لضمان سلامة وصحة جميع أفراد المجتمع من خلال العديد من الإجراءات الوقائية التي انتهجتها منذ بداية انتشار فيروس كورونا الجديد في العالم.

وقالت نسيمة، لـ"العين الإخبارية"، التي قامت بجولة لمواكبة عمليات التنظيف والتعقيم في شوارع دبي، إن تلك العمليات تعتمد على مواد ذات جودة عالية وصديقة للبيئة ومصادق عليها من قبل بلدية دبي.



وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية في إطار الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لضمان أعلى مستويات الحماية للمجتمع والوقاية من هذا الفيروس.