مشاهير – فنان كندي مصاب بفيروس كورونا

أعلن المغني الكندي الشاب ليني كيم السبت أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وطلب “كيم” من محبيه أن يتمتعوا بمسؤولية اجتماعية واحترام التدابير المتصلة بالحجر المنزلي.

وقال المغني البالغ 18 عاماً، إنه خضع لفحص في أحد مستشفيات مونتريال بعدما ظهرت لديه ووالدته أعراض بينها آلام العضلات والسعال وأوجاع الرأس، وقد أثبتت الفحوص إصابتهما بمرض كورونا.

نذكر ان فيروس كورونا حصد أكثر من 1300 إصابة وأودى بحياة 19 شخصًا في البلاد.