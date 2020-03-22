محمد نور يطرح أغنية «أمى» من «ورقة جمعية»

القاهرة - لايف ستايل
طرح الفنان محمد نور أغنيته الجديدة "أمي" من فيلم "ورقة جمعية"، عبر قناته بموقع يوتيوب، والأغنية من كلمات أحمد علاء الدين غناء وألحان محمد نور.
وتدور أحداث فيلم "ورقة جمعية" داخل إحدى الحارات الشعبية في مصر، ولكل بطل قصة تجمعه بمن حوله، وتجسد لوسي بطلة الفيلم خلال العمل دور "أم عبدالله" الودودة التي تحب الخير لكل من حولها، وتقدم المساعدات التي تعم عليها بالخير عندما تتعرض لمشكلة ما.
ويشارك في بطولة "ورقة جمعية" لوسى، أحمد صيام، محمود فارس، سهر الصايغ، محمد عادل، حنان سليمان، ناهد رشدي، وشيرين الجمل، من إخراج أحمد البابلى.
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