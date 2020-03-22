"جنة تكفينا" لمحمود العسيلي تحقق مليون مشاهدة على اليوتيوب

حققت أغنية جنة تكفينا لـ محمود العسيلي، نجاحًا كبيرًا، حيث تخطى الفيديو كليب الخاص بالأغنية المليون مشاهدة بعد يوم واحد من طرحها على القناة الرسمية عبر موقع "اليوتيوب".

تقول كلمات الأغنية :" مالهم ليه مش عايزنا ان احنا نكون سوا .. فاكرين قال ايه فاهمنا وهما ولا الهوا .. عاملين فيها عايشين يا عينى دول ناسيين .. معنى كلمة مبسوطين .. ومحدش فيهم عاش اللى أنا و انتي عيشناه .. ومحدش جرب معنى اتنين لبعض نجاة يعنى لبعض حياة .. بعد سنين فيها مفيش سعادة قادرة تعيش".

أغنية "جنة تكفينا" كلمات يمني العسيلي، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع أمير هداية، وميكس & ماستر خالد سند، والفيديو كليب من إخراج ابراهيم حدرج

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