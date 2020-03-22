قد يهمك أيضا: أحمد سعد يطلق أغنية جديدة للوقاية من "كورونا" ويكشف تعاونه مع شاكوش أحمد سعد يسخر من "منخفض التنين" بملابس غطس arablifestyle

أعلن الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد، عن طرح الديفا سميرة سعيد، أغنية جديدة، بعنوان "واقع مجنون"، وكشف البوستر الرسمي للأغنية إنه تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب.



أغنية "واقع مجنون" من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان أشرف سالم، وتوزيع محمد عرام، إخراج نضال هاني، تصوير نورا يوسف.



وفي وقت سابق شاركت الفنانة سميرة سعيد في برنامج أكتشاف المواهب الغنائية ذا فويس، وكانت ضمن لجنة التحكيم التي تضم كلا من محمد حماقي وأحلام و راغب علامة.

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