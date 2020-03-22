بلاغ ضد مطربي "المهرجانات" بسبب السخرية من إجراءات مواجهة "كورونا"

قدّم محام مصري بلاغًا إلى النائب العام ضد عدد من "مطربي المهرجانات"، وذلك بعد سخريتهم في تسجيل مصور من الإجراءات الحكومية لمكافحة وباء كورونا، وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن المحامي أيمن محفوظ تقدم ببلاغ للنائب العام بعد انتشار مقطع فيديو لمطرب المهرجانات عمر كمال، والمطرب رضا البحراوي، وآخرين وهم يسخرون من التعليمات الوقائية لمكافحة وباء كورونا.

ويظهر هؤلاء المطربين في الفيديو وهم يحرضون المواطنين على عدم اتباع تعليمات الوقاية من العدوى، وجاء في البلاغ أن "مقطع الفيديو ينبئ بأن مطربي المهرجانات كمال والبحراوي، مستعدين لفعل أي شيء بغرض الشهرة، حتى إن كان الثمن جثث أبناء وطنهم".

وأضاف المحامي في بلاغه للنائب العام المصري، أن "الأخطر هو استهدافهم لفئة الشباب الأكثر تأثرا بهم"، مشيرا إلى أن الدولة "تنفق الملايين للتوعية من خطر فيروس كورونا، ويأتي البعض لهدم كل هذا من أجل الشهرة".

وذكرت الصحيفة المصرية أنه "طبقا للمادة 177 من قانون العقوبات، فإن التحريض على عدم الانقياد للقوانين، وأوامر الحكومة وبنشر أخبار كاذبة لتكدير السلم العام، تكون عقوبته الحبس والغرامة".

وطالب المحامي بسرعة التحقيق في البلاغ واتخاذ اللازم قانونا، وضبط وإحضار المشكو في حقهم وتفعيل مواد الاتهام.

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وفي منتصف فبراير الماضي، أصدر نقيب الموسيقيين المصريين، هاني شاكر، قرارا بمنع مطربي المهرجانات من الغناء، بسبب احتواء الأغاني التي يقدمونها على ألفاظ خادشة للذوق العام.

ووجه شاكر القرار إلى كل المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والمقاهي، بعدم التعامل مع مطربي المهرجانات.

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