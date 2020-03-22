نوال الكويتية تُشيد بإجراءات حكومة بلادها بمواجهة كورونا

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""الخليج 365"" من بيروت: أشادت الفنانة نوال الكويتية بالجهود الكبيرة التي تقوم بها حكومة بلادها في مواجهة انتشار فيروس "كورونا"، عبر فيديو نشرته على حسابها الخاص في "إنستغرام"، قالت فيه: "أحب أن أشكر حكومتنا في ظل القيادة الحكيمة لسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وهنيئاً على الشعب الرائع والحكومة الأروع، شكراً من القلب، لأننا على مستوى العالم تميّزنا في أن نكون الأوائل".

وخاطبت متابعيها وسط الاجراءات الملزمة المتحذة بالتزام المنزل: "أردت أن أشارككم في هذه الظروف وكلي أمل أن هذه الأزمة سوف تمر، وحمداً لله على كل حال".

ونصحت الجميع "بالتقرّب من رب العالمين حتى يُذهب هذا الهم الذي شغل العالم بأسره".

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