رانيا فريد شوقي لمصراوي: "ثريا مختلفة في قوت القلوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
قالت الفنانة رانيا فريد شوقي، إنها تحمست لتجسيد شخصية "ثريا" ضمن أحداث مسلسل "قوت القلوب" المقرر عرضه على شاشة الحياة.
وأكدت "رانيا" في تصريح خاص لمصراوي، أنها تستكمل حاليا تصوير مشاهدها ضمن أحداث المسلسل، وتجسد شخصية زوجة الفنان خالد زكي.
وتابعت: "العمل مع مخرج بحجم مجدي أبو عميرة شرف كبير، وشخصية ثريا مختلفة كثيرا عما قدمت من قبل، وستضح ملامحها بعد عدة حلقات، كما أن المشاركة في عمل 45 حلقة، به تحدي كبير".
واختتمت حديثها قائلة: "أتمنى أن يحوز المسلسل على إعجاب الجمهور، فالنص جيد وبه العديد من القضايا التي تواجه مجتمعنا، وتتم معالجتها في المسلسل بشكل رائع".
مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكي، رانيا فريد شوقي، خالد زكي، سهر الصايغ، ومن تأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدي أبو عميرة.
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