"عود نفسك على الفرحة".. عاصي الحلاني يوجه نصيحه لجمهوره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وجه الفنان اللبناني عاصي الحلاني، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، نصيحة لجمهوره .

وكتب: "عود نفسك على الفرحة حتى تعتاد هي عليك، وأشعر نفسك بالأمل حتى تجد الدنيا بين يديك، يسعد أوقاتكم".

وشارك الفنان عاصي الحلاني مؤخرا، في لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب The voice kids، الذي عرض على شاشة (إم بي سي)، وشاركه في عضوية لجنة التحكيم الفنان محمد حماقي، والفنانة اللبنانية نانسي عجرم.