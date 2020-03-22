بالفيديو.. أحمد سعد يمارس التمارين الرياضية داخل منزله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نشر الفنان أحمد سعد، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو وهو يمارس بعض التمارين الرياضية داخل منزله.
وعلق: "الجيش قالك اتصرف، وإحنا قد الأزمات، دي تمرينة بنج عالي في البيت".
وكانت الحكومة المصرية قد اتخذت عدة إجراءات لتجنب فيروس كورونا المستجد، من بينها منع التجمعات، وغلق المحال التجارية عند السابعة مساء، وتعليق رحلات الطيران، وتوقف الدراسة.
من ناحية أخرى، يشارك أحمد سعد في غناء "رباعيات" بمسلسل "البرنس" المقرر عرضه في شهر رمضان القادم، وهي من ألحان هيثم نبيل، وتوزيع عادل حقي.
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