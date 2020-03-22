شيرين رضا تقبل تحدي دينا الشربيني وتتكفل بـ100 أسرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: أعلنت الفنانة شيرين رضا، عبر فيديو نشرته على حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، عن قبولها تحدي الخير من الفنانتين دينا الشربيني وسلمى أبو ضيف. وقالت شيرين "دينا الشربيني وسلمى أبو ضيف أنا قبلت التحدي، وهتكفل بـ100 أسرة، وأحب أتحدى عزة فهمي وبرنامج عمرو أديب (الحكاية) وربنا يوفق الجميع". جدير بالذكر أن مبادرة تحدي الخير، شهدت مشاركة عدد كبير من نجوم الفن، ممن أعلنوا تكفلهم بعشرات الأسر غير القادرين والمتضررين بسبب البقاء في المنازل للوقاية من فيروس كورونا.

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