تراند اليوم : فنانة شهيرة تعلن إصابة نجلها بفيروس كورونا

أعلنت الفنانة الكويتية الشهيرة غدير السبتي إصابة ابنتها بفيروس كورونا المستجد.

و نشرت «غدير»صورة لها عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، موجهة لها رسالة مؤثرة، قائلة :"فديت قلبك انتي قوية وأدري راح تقاومين الفيروس وترجعين بالسلامة حق حضني أحبك يا دنيتي كلها".

وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في الكويت، اليوم الأحد، إلى 188 حالة عقب تسجيل 12 إصابة جديدة في البلاد، بينهم مواطنان ووافدان.

وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور عبد الله السند، أن 4 من الإصابات الجديدة هي لمواطنتين ووافدتين، وهي من الحالات المخالطة لحالات مرتبطة بالسفر إلى كل من المملكة المتحدة ومصر والبرازيل، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (كونا).

ولم يتم الكشف بعد عن تفاصيل الحالات الست الأخرى، لورود تأكيد إصابتها منذ ساعات قليلة.