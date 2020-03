دانيال كريغ يحرم أبنائه من ثروته بسبب فيروس كورونا

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 مارس 2020 05:36 مساءً - أعلن النجم العالمي دانيال كريغ لكل متابعيه بأنه لن يعطي ثروته التي تقدّر بنحو 125 مليون دولار لأبنائه عندما يتوفى.

وجاء في تصاريح صحفية قوله: "أعتقد أن الميراث أمر بغيض. أفضّل أن اتخلص من الأموال أو اتبرع بها قبل أن اموت".

دانيال كريغ هو أب لابنته إيلا، 28 عاماً، من زوجته السابقة فيونا لودون، 51 عاماً، وطفل آخر مع زوجته الحالية راتشيل وايز. كان من المقرر أن يطرح فيلم "No Time to Die” في 2 أبريل المقبل، لكن قررت شركته المنتجة تأجيل طرحه في دور العرض السينمائية إلى 12 نوفمبر، بسبب فيروس "كورونا” المستجد. يبدو أن الممثل دانيال كريغ يعيش أزمة نفسية بعدما توقف تصوير فيلمه الجديد حيث تكبدت ستوديوهات تصوير الفيلم خسائر كبيرة من المبالغ الضخمة وصلت الى 50 مليون دولار بسبب تأجيل فيلم الأكشنNo Time to Die، من شهر أبريل المقبل إلى شهر نوفمبر/تشرين الثاني بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم.

