فيديو.. أحدث حفلات مسار إجباري من البيت على "يوتيوب"

طرح الفريق الغنائي الشهير حفلهم الأخير، الذي تم إذاعته من خلال تقنية "لايف" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، اتباعا لحملة "خليك في البيت" التي يتبعها عدد كبير من فناني الوطن العربي للحد من انتشار وباء الكورونا المستجد. وباء الكورونا المستجد. وأعلن "مسار إجباري" عن الحفل عبر صفحتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك" كالآتي:"لكل اللي فاتهم الحفلة .. تقدروا تشوفها دلوقتي علي اليوتيوب". وفي نفس السياق فقد تم إلغاء حفل "مسار إجباري" الذي كان من المقرر إقامته يوم الجمعة بتاريخ 27 مارس، بمشاركة فريق "شارموفرز" والفنان الأردني عزيز مرقة على مسرح مركز المنارة بالتجمع الخامس، تنفيذاً لقرار إلغاء التجمعات البشرية الكبيرة، خاصة الحفلات في الاماكن المفتوحة أو المغلقة.

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