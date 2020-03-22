خليك في المنزل.. علي الحجار يقدم لجمهورة حفلات أون لاين

حرص المطرب علي الحجار لتشجيع جمهورة على البقاء في المنزل من خلال تقديم حفلات "أون لاين" للحد من التجمعات الكبيرة خوفا من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك" . الشهير "فيسبوك" . ونشر الحجار فيديو عبر حسابه موجها رسالة لمتابعيه: "فرصة إننا قاعدين فى البيت انا وانتو ان شاء الله هنخرج قريب.. هعمل برنامج جديد فى الاستديو الخاص فى بيتي اسمه ساعة تجلي وهعملكم اون لاين حفلة هنختارلها معاد انا والفرقة بعد يومين". الاستديو الخاص فى بيتي اسمه ساعة تجلي وهعملكم اون لاين حفلة هنختارلها معاد انا والفرقة بعد يومين". والجدير بالذكر أنه كان شارك أيضًا الفنان تامر عاشور بحملة "خليك في البيت" وأعلن عن إقامة حفل له على طريقة اللايف عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصير "يوتيوب"

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