بـ 4 ألبومات..عمرو دياب يحتل المراكز الاولى على المنصات الإليكترونية للأغاني

احتل الهضبة عمرو دياب المراكز الاولى كأكثر المطربين العرب استماعاً، وذلك على أشهر المنصات الإليكترونية للأغاني ، بـ4 ألبومات مختلفة قد تم طرحها مؤخراً خلال مسيرته الغنائية الطويلة.
وقد جاء في المركز الاول أحدث البوماته "سهران"، وتبعه في المركز الثاني ألبوم "أحلى وأحلى" الذي طرحعام 2016 وفي الثالث ألبوم "معدي الناس" صدر عام 2017، وختامه في المركز الرابع "كل حياتي" 2018.
يذكر أن ألبوم "سهران" قد ضم 16 أغنية، من بينهم 12 أغنية جديدة منها "زي ماانتي، مهرجان، جميلة،جامدة بس، هيعيش يفتكرني، مكانك في قلبي، بالضحكة دي"، و 4 أغاني قد تم طرحهم سابقاً وهم "بحبه، يوم تلات، قدام مرايتها، أول يوم في البعد"، وتعاون فيه مع عدد من كبار الشعراء أهمهم"خالد تاج الدين، تامر حسين، أيمن بهجت قمر، أحمد المالكي"، ومن الملحنين"عزيز الشافعي، عمرو مصطفى، محمدي"، ومن الموزعين"نادر حمدي، طارق مدكور، أسامة الهندي".
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