أماني السويسي تُطلِق أغنيتها لـ"عيد الأم"

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""الخليج 365"" من بيروت: أطلقت المغنية التونسية أماني السويسي، فيديو كليب أغنية "صوت الأم"، عبر حسابها على YouTube وعدد من الإذاعات المصرية والعربية، تزامنا مع الإحتفال بعيد الأم. وهي من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع محمد هارون، أما الفيديو كليب فمن إخراج محمد ميساوي، وإنتاج شركة لايف ستايلز ستديوز.

يذكر أنها طرحت مؤخرا أغنيتين باللهجة المصرية هما "نفسي" و"بعشقك"، فيما تستعد لإطلاق عدة أغنيات باللهجات المصرية، التونسية، والخليجية بالتعاون مع عدد من الشعراء والملحنين