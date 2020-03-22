نور قدري تعود للغناء بـ"تاج راسي"

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""الخليج 365"" من بيروت: طرحت المغنية نور قدري أغنيتها الجديدة لمناسبة عيد الأم بعنوان "تاج راسي" عبر قناتها الرسمية على YouTube. وهي تعود من خلالها للغناء بعد غياب في تعاون الشاعر الغنائي سيد حسن، والملحن نديم جمال. علماً أنها تُشارك في بطولة الفيلم السينمائي "ديدو" المقرر طرحه بموسم عيد الفطر المقبل



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