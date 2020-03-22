ياسمين عبد العزيز محجوزة لتصوير مسلسلها الرمضاني

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

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""الخليج 365"" من بيروت: منع المخرج مصطفى فكري الإجازات عن الفنانة ياسمين عبد العزيز وكل نجوم مسلسل "ونحب تاني ليه" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل. حيث تم إدخال فريق العمل بمعسكر مغلق مع تكثيف ساعات العمل للإنتهاء من تصوير وتسليم الحلقات للمونتاج حتى تكون جاهزة للعرض في موعدها المحدد.

وتلعب "عبد العزيز دور البطولة في هذا العمل الذي تدور أحداثه في إطارٍ رومانسي اجتماعي، ويجمعها بالممثلين شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعي، وعدد من الوجوه الشابة والمعروفة.