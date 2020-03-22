كانيكا كابور أول بوليوودية تُعلِن إصابتها بالكورونا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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""الخليج 365"" من بيروت: أصبحت المغنية الهندية كانيكا كابور أول نجمة بوليوودية تُعلِن إصابتها بفيروس Covid19. حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام": "خلال الأيام الأربعة الماضية ظهرت عليّ علامات الإنفلونزا، وخضعت للاختبار وظهرت النتائج إيجابية لـCovid19".

وأضافت: بأنها تخضع وعائلتها للحجر الصحي الكامل، وتتابع العلاج الطبي، كما يجري تتبع للأشخاص الذين اتصلت بهم".

يشار إلى أنها تعرضت للانتقاد من متابعيها لكونها أخفت تاريخ سفرها وإصابتها عن السلطات الهندية. واعتبروها كاذبة وعديمة المسؤولية لكونها أقامت بفندق في لكناو بعد عودتها من لندن، واستضافت بعد ذلك حفل عشاء وربما تكون قد نقلت العدوى للكثيرين دون علمهم بإصابتها.

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