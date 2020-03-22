شكرا لقرائتكم خبر عن شارلوت لورانس مطمئنة جمهورها بعد إصابتها بكورونا: أشعر بحالة أفضل وسأكون بخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت المغنية الأمريكية ​شارلوت لورانس، البالغة من العمر 19 عاما، بعد إعلان إصابتها ​بفيروس كورونا الجديد منذ يومين، حيث تعد أصغر المشاهير سنًا إصابة بالوباء العالمي، ونشرت شارلوت لورانس فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، اليوم الأإحد، تطمئن جماهيرها على حالتها الصحية كما تدعوهم إلى البقاء بالمنزل والتبرع إلى المحتاجين من خلال منظمة الصحة العالمية، وقالت: "أشعر أنني بحالة أفضل كثيرًا. سأكون بخير".

يذكر أنه قد أفادت تقارير إعلامية، بأن المغنية وكاتبة الأغاني الأمريكية ​شارلوت لورانس​، البالغة 19 عاما، هي أصغر المشاهير حتى الآن، الذين جاءت نتائج فحوصات "كورونا" التي أجروها إيجابية.



شارلوت لورانس

وفور انتشار خبر إصابتها بفيروس كورونا، نشرت شارلوت لورانس، على صفحتها، مناشدة الناس أن تبقى في منازلها، "ابق في الداخل، رجاء، سواء كنت تشعر بالمرض أم لا، ابق في الداخل فكر في والديك، فكر في أجدادك، أنا أحب الكثير من الناس الذين قد يواجهون صعوبة في المرور بهذا".

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وفى وقت سابق، قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، بما أن المشاهير مثل الممثل الإنجليزي والمنتج السينمائى المشهور إدريس إلبا، أصيب بفيروس كورونا، فكيف يمكننا محاربة المرض القاتل إذا رفض بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطانى البدء في الاختبار على نطاق واسع، وإغلاق النقاط الساخنة للعدوى؟، بعد أن بلغ عدد ضحايا الفيروس في بريطانيا 200 شخص، مع إصابة أكثر من 4000 حالة.

وقالت الصحيفة : "لقد انتقدت منظمة الصحة العالمية نقص الاختبارات في بريطانيا، ومن المتوقع أن تتمكن بريطانيا من اختبار ما لا يقل عن 25000 شخص كل أسبوع".

وأضافت الصحيفة، لكن بعض الخبراء البارزين في العالم، يوجهون تحذيرات وخيمة من أن المملكة المتحدة لم تتصرف إلا قليلاً ومتأخرة جدًا، واهم هذه الانتقادات هو فشل الحكومة في اختبار أولئك الذين يعانون من أعراض الفيروس.