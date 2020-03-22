شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يشارك مريضة غناء "بنت الجيران" أثناء الجراحة .. فيديو على تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المغنى عمر كمال، صاحب مهرجان "بنت الجيران"، متابعيه عبر حسابه على "تيك توك"، لطبيب يغنى "بنت الجيران"، أثناء إجرائه جراحة لمريضة.

ويظهر الطبيب وهو يقوم بإجراء الجراحة، حيث يتواصل مع المريضة، والتي ظلت تغنى "بنت الجيران"، فيما أثنى الطبيب عليها، ثم شاركها الغناء في الجزء الأخير من الفيديو، وقال في النهاية "أهم حاجة حضرتك حاسة بأى آلام أو حاجة .. والحمد لله أنا كمان خلصت يا مدام وحمد الله على السلامة".



الطبيب



الطبيب أثناء المقطع

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@omarkamal.officia ????????♬ الصوت الأصلي - omarkamal.officia

وكان المحامى أيمن محفوظ تقدم ببلاغ للنائب العام بسبب ظهور مقطع فيديو لمطرب المهرحانات عمر كمال، والمطرب رضا البحراواي، وآخرين للسخرية والاستهانه بكافة تعليمات مؤسسات الدولة، بشأن مكافحة وباء كورونا، وتحريض المواطنين على عدم اتباع تعليمات الوقاية من العدوي، لهدم الجهود الجباره من كافة مؤسسات الدولة لمكافحة فيروس الكورونا.

وأضاف البلاغ، أن مقطع الفيديو ينبئ بأن مطربي المهرجانات عمر كمال والبحراوي، مستعدين لفعل أى شيء بغرض الشهرة، حتى إن كان ثمن هذا جثث أبناء وطنهم، والأخطر استهدافهم لفئة الشباب الأكثر تاثيرا فيهم، مضيفاً أن الدولة تنفق الملايين للتوعية من خطر فيروس كورونا، ويأت البعض لهدم كل هذا من أجل الشهرة.