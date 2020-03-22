شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة الكويتية غدير السبتي تعلن إصابة ابنتها بفيروس كورونا وتوجه رسالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة الكويتية الشهيرة غدير السبتي إصابة ابنتها بفيروس كورونا المستجد، حيث نشرت صورة لها عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، موجهة لها رسالة مؤثرة، قائلة :"فديت قلبك انتي قوية وأدري راح تقاومين الفيروس وترجعين بالسلامة حق حضني أحبك يا دنيتي كلها"، لتتلقى عددا كبيرا من الرسائل المتمينة شفاء ابنتها بأسرع وقت.





ومن ناحية أخرى أعلن الدكتور عبد الله السند، المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية، رصد 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، كاشفا عن شفاء 12 حالة من الفيروس خلال الأيام الثلاثة الماضية، ليصل الإجمال إلى 30 حالة.

وتعهد متحدث الصحة الكويتية فى مؤتمر صحفى اليوم الأحد، باتخاذ إجراءات جريئة للحد من انتشار فيروس كورونا فى البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس السبت، عن تسجيل إصابة 17 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصبح العدد الإجمالي للمصابين داخل الكويت 176.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد اعلن شفاء خمس حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 27 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الشيخ باسل الصباح قوله إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات الخمس من الفيروس .

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وذكر أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى.

ولم يسجل بر الصين الرئيسى أى إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا لليوم الثانى على التوالى، فى حين ارتفع عدد الإصابات اليومية بين مسافرين جاؤوا إلى البلاد ليبلغ مستوى قياسيا جديدا.