شكرا لقرائتكم خبر عن نجمة فيلم " Transformers" تعلن وفاة والدها بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الممثلة البريطانية، صوفيا مايلز عن وفاة والدها البالغ من العمر 67 عامًا بسبب فيروس كورونا، وكتبت عبر حسابها بموقع "تويتر" :"وداعًا بيتر مايلز.. توفي والدي العزيز قبل ساعات قليلة فقط.. أودى فيروس كورونا بحياته".





ونشرت نجمة سلسلة أفلام "Transformers"، البالغة من العمر 40 عامًا، تغريدة لمشاركة الأخبار المحزنة بعد ساعات من نشرها صورة لزيارتها لوالدها فى المستشفي، وكان يظهر بها وهو علي جهاز التنفس الصناعي، كما أرتدت صوفيا ملابس واقية بما في ذلك قفازات بلاستيكية، وكمامة، معلقة عليها :"أمس ذهبت في رحلة لرؤية والدي.. هذه هي الحقيقة القاسية للفيروس التاجي".

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صوفيا

و تسبب انتشار الفيروس في توقف العديد من الإفلام والعروض المسرحية والاستعراضية ودور الأوبرا، وأصاب الفيروس العديد من نجوم العالم، ويوما بعد يوم تزداد حالة الفزع والهلع تجاه فيروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم حاليا ويهدد حياة الملايين، ولكن ما زاد الفزع هو إصابة عدد من مشاهير الفن العالميين ممن شكلت إصابتهم حالة فزع لدي جمهورهم خاصة وأن في الأغلب يعتقد الكثيرون أن المشاهير عادة بعيدا عن تلك الأوبئة والأمراض نظرا لحفاظهم الدائم علي صحتهم ونوعية غذائهم ومنهم توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون حيث أعلنا إصابتهما بفيروس كورونا في أستراليا، حيث أوضح هانكس أنه شعر ببعض الأعراض وعندما قام بالفحص جاءت النتيجة إيجابية وتسببت اصابة زوجة هانكس في ارتباك بدار أوبرا سيدنى خاصة وانها قدمت عرضها على خشبة المسرح قبل الإعلان عن إصابتها.