شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة ديفيد براين بفيروس كورونا .. كيف استقبل العازف الشهير الخبر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب العازف الشهير ديفيد براين بفيروس كورونا وهو عازف فرقة الروك الشهيرة Bon Jovi ، وحسب موقع " ديد لاين " قال براين أمس : " حصلت الآن على نتائجي واختباراتي إيجابية لفيروس كورونا، لقد كنت مريضا لمدة أسبوع وأشعر بتحسن كل يوم"، وحسب الموقع تم عزله في الأسبوع الماضي وحث المعجبين على عدم الخوف.

وحاول ديفيد براين ان يطمئن جمهوره من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " ، فكتب : " من فضلك لا تخف .. انها الأنفلونزا وليس الطاعون، لقد بقيت في الحجر الصحي لمدة أسبوع وسأظل لمدة أسبوع آخر ، و عندما أشعر بتحسن ، سأخضع للفحص مرة أخرى للتأكد من خلوي من هذا الفيروس السيئ " .

يذكر أن هناك عددا كبيرا من النجوم والمشاهير أعلنوا عن توقف أعمالهم الفنية بسبب "فيروس كورونا" كذلك عدد من المهرجانات، وأبرزهم إلغاء مؤتمر و مهرجان SXSW الموسيقي الشهير والذي يشارك به عدد هائل من نجوم العالم ويرجع سبب إلغاء الفعاليات لانتشار فيروس كورونا، ولنفس السبب تم تأجيل مهرجان "COACHELLA" الشهير حتي شهر أكتوبر المقبل.

كما كشف القائمون على Cirque du Soleil تأجيل عروض Kurios بدءا من السبت الماضي وحتي يوم 15 أبريل المقبل وهو الخبر الذي تناقلته الكثير من المواقع الفنية العالمية، ومن أبرزها موقع " نويز "، وجاء هذا القرار بسبب الأخذ في الاعتبار توصية منظمة الصحة العالمية بعدم التجمعات و ذلك تجنبا لتصاعد وانتشار وباء فيروس كورونا.