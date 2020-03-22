شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلانها الإصابة بكورونا.. الفنانة هند البحرينية تكشف نتيجة تحليلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة هند البحرينية عن تطورات حالتها الصحية بعد ثلاث أيام من الإعلان عن إصابتها بفيروس كورونا ووضعها بالحجر الصحى عقب رحلتها إلى مدينة برشلونة الإسبانية، قائلة أن نتيجة تحليلها الجديد سلبية وستغادر مكان الحجر الصحى وتكمل أيام العزل الصحى فى المنزل.

وأوضحت المطربة البحرينية أن النتائج السلبية لفحوصات الفيروس تتطلب متابعة للتطورات، منوهة إلى أن الحصول على نتيجة سلبية فهى نتيجة اليوم فقط وليس النتيجة النهائية، فى إشارة إلى أن النتيجة قد تصبح إيجابية فى اليوم التالى وانتشار الفيروس فى المساء.

وقالت فى فيديو جديد لها :"نتيجتى تبع عينة أمس سلبية الحمدلله أن شاء الله هذى بعد تطلع سلبيه للتاكيد وخلص نروح البيت نواصل حجر بالبيت".

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وأعلنت هند البحرينية إصابتها بفيروس كورونا قبل ثلاثة أيام، بعد إجراء الفحوصات الخاصة بعد عودتها من مدينة برشلونة الإسبانية التي يتفشى فيها المرض، لتشير النتيجة إلى أنها إيجابية رغم عدم ظهور الأعراض عليها، لتصبح أول فنانة عربية تصاب بالمرض.

وكانت أعلنت وزارة الصحة فى البحرين، عن خروج 5 حالات إضافية من الحجر الصحى الاحترازى بعد استكمالهم فترة الحجر اللازمة لهم، وإجراء كافة الفحوصات المختبرية للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".

كما أشارت الوزارة عبر حسابها الرسمى على تويتر، إلى أن العدد الإجمالى للذين خرجوا من الحجر الصحى الاحترازى بلغ 250 شخصًا حتى اليوم بعد خروج 245 شخصًا فى وقت سابق.

على جانب آخر، ذكرت لجنة الصحة الوطنية فى الصين، أمس السبت، أنه لم يتم الإبلاغ عن حالات إصابة جديدة محلية بالمرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) فى البر الرئيسى الصينى لليوم الثالث على التوالى.

وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" تلقت اللجنة تقارير عن تسجيل 41 حالة إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد-19 فى البر الرئيسى الصينى أمس، حيث كانت جميعها حالات وافدة من الخارج.

ومن بين الحالات الـ41 الوافدة، تم تسجيل 14 حالة فى بكين و9 حالات فى شانجهاى و7 فى مقاطعة قوانجدونج و4 فى مقاطعة فوجيان وحالتين فى كل من مقاطعات تشجيانج و شاندونج و شنشى على الترتيب، وحالة واحدة فى مقاطعة سيتشوان، وتم الإبلاغ عن 269 حالة وافدة من الخارج حتى نهاية يوم الجمعة، وفقا للجنة.