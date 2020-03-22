شكرا لقرائتكم خبر عن كاردى بى: هناك جهات تدفع أموالا للاعبى كرة السلة ليعلنوا أنهم مصابين بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتقد المغنية العالمية كاردى بى أن بعض ممن تثبت إيجابية نتائج تحليلهم لفيروس كورونا، أنهم يتقاضون أموالا من جهات معينة، حيث قالت كاردى بى، أن حكومة الولايات المتحدة لا تفعل ما يكفى لمنع انتشار كورونا واتهمت، إذا دفعت للناس بأن يقولوا أن نتائج الاختبار إيجابية.

وبحسب موقع meaww، فإن كاردى بى، والتى ظهرت فى "لايف"، عبر حسابها على "انستجرام"، وقالت "بدأت فى إجراء المزيد من البحث عن المرض وكل شيء، وشاهدت مقطع فيديو على يوتيوب، ولا أعرف ما الوضع الآن"، وتابعت "فى الصين الإصابة بالفيروس التاجى تتناقص، عندما بدأت فى عزل الناس حينما كانوا يرشون فى الشوارع ويطرقون على كل باب ويقيسون درجة حرارة الناس.. وأن أى شخص وجد أنه مصاب بالفيروس يخضع لحجر صحى صارم فى الصين"



اتهامات كاردى بى

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وتسائلت كاردى بى عما إذا كانت حكومة الولايات المتحدة تقوم بعملها بالفعل لمنع انتشار الفيروس بالطريقة التى فعلوا بها في ووهان، قائلة: "بينما نحن فى الحجر الصحى فى منازلنا، ما الذى تفعله الحكومة؟ هل سترش في الشارع".



كاردى بى

تحدثت كاردى أيضًا عن أنها لا تعرف متى من المفترض أن تخضع للاختبار بسبب التناقض فى الأعراض المبلغ عنها، وتشير بعض الحالات إلى أن الأشخاص الذين تم اختبارهم بشكل إيجابى كانوا يتعاملون مع أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا وفى بعض الحالات الأكثر خطورة، أفاد الأشخاص بصعوبة فى التنفس. لكن العديد من المشاهير أبلغوا عن أعراض أكثر اعتدالا، وآخرين لا يشعرون بأعراض.

وكان مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد أعلن أمس عن ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى الولايات المتحدة 19393، موضحًا أن خطر الإصابة بكورونا يصبح قليلا إذا اتبعنا الإرشادات الطبية، وذلك خلال مؤتمر صحفى عقده مع الرئيس.