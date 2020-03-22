شكرا لقرائتكم خبر عن سيلينا جوميز تخوض تحدى "غسل اليدين" وتتحدى جيجى حديد وكاردى بى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في محاولة للتوعية ضد فيروس كورونا، المنتشر حاليا، والذى مازال يصيب ويحصد آلاف الأرواح، خاضت النجمة العالمية سيلينا جوميز، تحدى غسل اليدين، وذلك من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

سيلينا ظهرت أمام حوض منزلها، وظلت تغسل يديها لمدة قاربت الدقيقة، وشرحت لمتابعيها كيف يكون غسل اليدين بشكل صحيح، وعلقت سيلينا على الفيديو قائلة "إليكم تحدي غسل اليدين .. أتحدى كاردى بى وجيجى حديد .. آمل أن يبقى الجميع في أمان .. كان علي إعادة هذا الفيديو مرات عديدة"



تغسل يديها



سيلينا جوميز

أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19" في العالم إلى 234 ألفا ووفاة 10 آلاف شخص تقريبا.



تحدى سيلينا جوميز

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وأكدت منظمة الصحة العالمية، في بيان، اليوم السبت "ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 234000، ووفاة 9840 آخرين"​​.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس قال في تصريحات يوم الجمعة: "يصل كل يوم فيروس كورونا إلى علامة مأساوية جديدة. وقد أبلغت منظمة الصحة العالمية عن أكثر من 210 آلاف حالة إصابة ووفاة أكثر من 9 آلاف شخص".

وأضاف أن النجاحات في مكافحة كورونا بالصين تبعث على الأمل بالانتصار على هذا الوباء.

وعلى الرغم من إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كوفيد-19 "جائحة"، إلا أن المنظمة أكدت أنه "وباء عالمي يمكن السيطرة عليه" إذا عززت الدول إجراءات التصدي له وتسابق العديد من دول العالم والمنظمات مع الزمن في ابتكار لقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية بدء الاختبارات الأولى للقاح ضد "كوفيد-19".