شكرا لقرائتكم خبر عن بريتني سبيرز تقدم مساعدات لمتابعيها الذين يعانون بسبب كورونا.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يكن المرض فقط الذى تسبب فيه فيروس كورونا من أضرار للشعوب، ولكنه ترك العديد من الآثار السلبية، مثل ترك الكثيرين لعملهم، تنفيذا للتعليمات والبقاء في المنزل، وآخرين، ليس لديهم أعمال، ولكنهم يعتمدون على أرزاقهم اليومية.

النجمة العالمية بريتنى سبيرز، ظهرت في مقطع عبر حسابها على "انستجرام"، لتعلن أنها ستختار 3 معجبين ستساعدهم فى شراء ما يحتاجونه من مستلزمات بسبب العزل المنزلى، ونقص الإمدادات وتزايد أعداد البطالة.



بريتنى سبيرز

وقالت سبيرز فى الفيديو: "إن عالمنا يمر بهذه الأوقات العصيبة .. سواء كان ذلك مع الطعام أو أحصل على حفاضات طفلك أو أيا كان، وأنا سوف أساعدك."



سبيرز تخوض التحدى

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وأعلنت سبيرز خوضها لتحدى Do Your Part Challenge، وهو تحدى ظهر عبر الإنترنت، يساعد فيه النجوم المتضررين من الأزمة ثم يرشحون 3 آخرين للقيام بنفس الشيء، ورشحت بريتنى سبيرز ، كل من ويل سميث، وكيت هدسون، وسام أصغرى.

ليست المرة الأولى التى تتبرع فيها سبيرز لقضية اجتماعية، ففى عام 2017 ، أنشأت لوحة بيعت بمبلغ 10 آلاف دولار لمساعدة ضحايا إطلاق النار الجماعي في لاس فيجاس.

كما تبرع المشاهير الآخرون بما في ذلك جوستين تيمبرليك ودوناتيلا فيرساتشي والعديد من لاعبي الرابطة الوطنية لكرة السلة بأموال لمساعدة المدارس والمستشفيات وبنوك الطعام التي طغت عليها تداعيات فيروس كورونا.