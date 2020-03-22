شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربيني: احموا نفسكم من المرض عشان أمهاتنا يكونوا وسطينا عيد الأم الجاي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغلت النجمة دينا الشربيني يوم عيد الأم لتوجيه رسالة لجمهورها بالبقاء فى المنزل والمحافظة على أنفسهم من خطر المرض فى ظل انتشار فيروس كورونا وذلك من أجل سلامة أمهاتنا، حيث نشرت صورة نادرة لوالدتها عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، وعلقت عليها قائلة :"كل سنه وانت طيبه..كل سنه وانت معانا..كل سنه وانت اجدع وأطيب وأحله أم فى الدنيا".



دينا الشربيني

وتابعت :"انا واخواتى من غيرك ولا حاجه صعب اوى اقدر اعبر عن الحب الجوايا ليكى..انت حبيبتى، أمى الحنينه الطيبة اللى بتضحكنا من غير ما تقصد القلبها وجعها علينا طول الوقت انا واخواتى..عمرى ما هقدر اردلك العملتيه وبتعمليه علشانا..ربنا يخليكى لينا..انا مقدرش أعيش من غيرك..بحبك يا امى".





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وأستكملت قائلة :"أكيد الانا كتبته لامى من قلبى ده كلكم حاسينه لامهاتكم..هما عاشوا علشانا وجه الوقت النعيش فيه علشانهم..ارجوكم عايزين عيد الأم الجاى يكونوا امهاتنا وسطينا وربنا يااااارب يخليهم لينا..احموا نفسكم من المرض علشان تحموهم..ربنا يخلى كل الأمهات لولادهم يارب".

وأضافت :"امهاتنا سهروا و تعبوا وعاشوا طول عمرهم علشان يحمونا، ودلوقتى جه دورنا علشان نحميهم..لو سمحتوا لازم كلنا نخاف على أهالينا اكتر من نفسهم علشان هما عاشوا طول عمرهم خايفين علينا اكتر من نفسنا.. اللهم احفظ لنا امهاتنا واجعلهم اسعد خلقك يا رب العالمين..ربى اسعد امهاتنا عدد ما ضخ قلبهما وعدد ما رمشت اعينهم وابعد عنهما كل سوء يا الله".

وأختتمت كلامها قائلة :"يارب لا تحرمنا من أمهاتنا وأبائنا فلا يعوضنا شئ عنهم واجعل البسمه لا تفارق شفتاهم أبدا ..يارب اطل بعمر أمهاتنا وأبائنا والبسهما ثوب الصحة والعافية ولا ترينا فيهم اى مكروه اللهم آمين ..كل سنه وكل أم طيبه وكل سنه وكل شخص فقد أمه ربنا يصبره و يرحمها و يعيش ببركه دعاها".