شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب تحذر من كورونا: "أرجوكم اقعدوا في البيت مش عايزين الوباء ينتشر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة سمية الخشاب، نداء إلى الشعب المصري تطالبهم بالمكوث في منازلهم واتباع التدابير اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا، ونشرت سمية الخشاب فيديو على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قائلة: "ارجوكم اقعدوا في البيت ارجوكم متخرجوش ارجوكم حبوا عيلتكم ونفسكم وبلدكم ومش عايزين الوباء ده ينتشر ومش عايزين الموضوع يبقى صعب ويتقال علينا شعب غير ملتزم وشعب فوضوي، مش عايزين يتقال علينا كده، واحنا اثبتنا للعالم كله أننا أقوى شعب واجمد شعب وفى المواقف الصعبة بنبقى بجد، عايزين نتخطى المرحلة الصعبة دى والمحنة دى بسلام عشان نفسنا وعيلتنا وبلادنا".

فيما علق الفنان أحمد صلاح حسني، على أحداث اصابات كورونا في العالم عبر حسابه بموقع "تويتر": " ما يحدث في العالم أمر مرعب ارقام وفيات بسرعه رهيبه محتاجه وقفه من كل دول العالم صعب دوله تلعب بمفردها لابد الشعوب والرؤساء والعلماء والأعلام ان يكونوا يد واحده خطوه بخطوه لان الشعوب والبلاد فيهم من كل جنسيات كوكب الارض ... يارب معجزه من عندك تحل هذا اللغز".

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وأثنى أحمد صلاح حسني على دور الدولة في مواجهة كورونا: " الدوله تواجه الفيروس بكل احترافيه وتعالج المصابين ولا احسن دوله في العالم وطبعا علي قدر المستطاع مصر تتفوق علي دول كثيره اكبر منها اقتصاديا ما شاء الله حتي الان الدوله بتعمل الي عليها ناقص احنا نعمل الي علينا قبل فوات الاوان لازم نخاف و ناخد بلنا شويه".

وعلى جانب آخر، تواصل وزارة الطيران المدنى فى ضوء توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران تكثيف حملات التعقيم والتطهير بالمطارات المصرية ومواقع العمل والمنشآت التابعة للوزارة يوميًا بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة والسكان باستخدام مواد تعقيم معتمدة وأجهزة الرش المناسبة حيث شملت أعمال التعقيم بوابات المطارات وصالات السفر والوصول وكاونترات الجوازات وcheck in وسيور الحقائب وعربات نقل الأمتعة وتنظيف الأرضيات ودورات المياه وأماكن الانتظار واستراحات الدرجة الأولى وكذا تعقيم الصالات التى تستقبل الطيران الداخلى بعد كل رحلة، فضلًا عن كافة المرافق العامة بالمطارات، يأتى ذلك فى إطار الاجراءات المكثفة الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير التى تقوم بها الحكومة المصرية بجميع المنشآت الحيوية وقطاعات الدولة المختلفة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.