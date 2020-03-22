شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة زوجة الزعيم للجمهور: "بحبكم جدا عشان بتحبوا رامى أول فرحتى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت زوجة الزعيم عادل إمام ووالدة المخرج رامي إمام رسالة لجمهوره معبرة عن سعادتها بمدي حبهم له وخاصة بعد إرسالهم صورا لرامى نفذوها بأنفسهم، بمناسبة عيد الأم، حيث قالت فى رسالتها :"بحبكم كتير كتير عشان انتو بتحبو ابني رامي وهو أول فرحة ليا في حياتي بجد بتخلوني سعيدة، شكرا".





ونشر رامي فيديو عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، يعبر به عن سعادته بهذا الموقف الأستثنائى له مع والدته، وتظهر والدته فى الفيديو وهي تكتب الرسالة بخط يدها، معلقا عليها قائلا :"ربنا يحفظك يا أمي و يكرمك و يديكي طولةالعمر و تعيشي و تربي كمان و كمان..متشكر جدا لكل الفانز اللي بعتولي الصور الحلوة اوي دي اللي في اخر الفيديو .. ربنا يحفظكم".

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وأوشك المخرج رامى إمام على الانتهاء من عمليات المونتاج لمسلسل الزعيم عادل إمام "فلانتينو"، المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، وحتى الآن لم يضع رامى الموسيقى التصويرية للعمل وسوف يقوم بوضعها بعد الانتهاء من عمليات المونتاج بالكامل، حيث قررت الجهة المنتجة للمسلسل تسليم القنوات العارضة الحلقات العشر الأولى من المسلسل قبل بدء شهر رمضان.

ويلعب الزعيم خلال أحداث مسلسل "فلانتينو" دور رجل أعمال يمتلك مجموعة من المدارس الدولية ويدعى نور عبد المجيد فالنتينو، كما يواجه طوال حلقات العمل مشاكل وأزمات عديدة تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، أيضًا لا يتوقف الأمر عند ذلك وإنما يدخل فى قصص عاطفية كثيرة، حيث تتواصل الأحداث فى إطار تشويقى اجتماعى.

مسلسل "فالنتينو" من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى بطولته إلى جانب الزعيم عادل إمام، كل من دلال عبد العزيز، وداليا البحيرى، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.