شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف سر رفض دانيال كريج ترك مليما واحدا من ثروته لأبنائه بعد وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد دانيال كريج، بطل سلسلة "جيمس بوند"، أنه لن يترك أي أموال لأبنائه عند وفاته، بحسب ما ذكرت صحيفة " metro"، حيث تقدر ثروته بحوالي 125 مليون جنيه استرلينى

ورغم ثروته الضخمة التي جمعها طوال حياته المهنية، وتحديدا من أدوار جيمس بوند، يأمل دانيال كريج، والذى لديه ابنين، في التخلص من أمواله قبل أن وفاته.

دانيال كريج

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وقال كريج، "أعتقد أن الميراث مقيت للغاية، فلسفتى هى التخلص منها أو التخلى عنها قبل أن أموت، كذلك اعتراف "الجاسوس اللطيف لم يكن أبدًا دور أحلامى .. في الواقع، رأيت نفسى أرتدى بدلة بطل خارق ..ومع ذلك يقول الناس لي دائما.. لا بد أنك حلمت بلعب دور جيمس بوند عندما كنت طفلاً ، وذلك في تصريحاته لمجلة " Sag"

وتابع، "كنت أرد بأننى لم أحلم بجيمس بوند، ولكنى حلمت بسوبرمان، أو سبايدر مان، وحتى رعاة البقر من الطراز القديم.. لكن بوند كثيرا، الأمر الذي يبدو ساخرًا الآن.

كان من المقرر أن يصدر فيلم NO TIME TO DIE الـ 25 من السلسلة فى 2 أبريل ، لكن تم تأجيله حتى نوفمبر. بعد دراسة متأنية وتقييم شامل للسوق العالمى، حيث سيتم تأجيل إصدار الفيلم حتى نوفمبر 2020.