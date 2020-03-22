شكرا لقرائتكم خبر عن النجمة الأردنية زين عوض تغنى للأم فى عيدها "الدنيا أم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

رغم الظروف الصعبة والحجر الصحي، أطلقت النجمة الأردنية "زين عوض"، وفي زمن قياسي، أغنية جديد بمناسية عيد الأم، تحمل عنوان "الدنيا أم".

وتم تنفيذ عمليات التسجيل والميكساج في استديوهات شركة "أبناء غازي الشرقاوي للإنتاج الفني" في القاهرة.

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وعبرت "عوض" عن سعادتها بإنجاز الأغنية، وقالت في تصريحات خاصة: "أنا سعيدة جدا بهذا العمل، حيث أنجزناه بتعاون رائع وسرعة هائلة.. الأغنية من كلمات وألحان وتوزيع وائل الشرقاوي، وأتمنى أن تحظى بإعجاب الجمهور".

وبهذه المناسبة، تمنت "عوض" الخير والصحة والسلامة لجميع الأمهات، وأضافت: "الأم أعظم شيء في الوجود، ومثال للتضحية والتفاني، أعاد الله هذه المناسبات بالخير والأمان على جميع الأمهات.. وكل عام وأمهاتنا بألف خير".

وحول الأزمة التي يعيشها العالم حاليا، قالت: "يعيش وطننا العربي والعالم بشكل عام أياما عصيبة بسبب مرض كورونا، أتمنى أن يكون الجميع على قدر المسؤولية، وأن يلتزموا بشروط الصحة وتعليمات السلامة، وكلي أمل بأن يختفي هذا المرض قريبا".

كانت قد اهدت المطربة زين عوض من قبل أغنيتها "قبلة الأحرار" لأرواح شهداء غزة الصامدة.. والأغنية من كلمات وألحان وتوزيع الفنان وائل الشرقاوى وأكدت زين عوض أنها على قناعة تامة أن الفنان يجب أن يكون حاضرا فى مثل هذه المواقف، لأنه بصوته ينقل ويترجم أحاسيس ومشاعر الناس التى كلها ألم ورفض وغضب لما يحصل بالأطفال الأبرياء.