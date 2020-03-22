شكرا لقرائتكم خبر عن عبد السلام النابلسي سابق عصره في السينما بالتعقيم والوقاية من الفيروسات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تترك السينما المصرية موضوع أو حدث إلا وتناولته في أحد أفلامها وحتي انتشار الأوبئة وكيفية الوقاية من الفيروسات حديث الساعة الآن كانت لها نصيب في السينما المصرية فمنذ ما يقرب من 60 سنة والفنان الكوميدي الكبير عبد السلام النابلسي في أحد أفلام الأبيض والأسود وهو فيلم " حبيب حياتي" انتاج - 1958 كان سباق لعصره بتوجيهه رسالة واضحة عن الاهتمام بالنظافة و التعقيم .

ففي أحد مشاهد الفيلم الذي يجسد فيه شخصية " ممدوح " سائق التاكسي يمسك بمطهر ويرش به الأموال التي يحصل عليها من عمله كسائق تاكسي ، كما يرش زبائنه ويعقم السيارة من الداخل ومن الخارج فما أشبه الليلة بالبارحة .

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عبد السلام النابلسي في هذا المشهد الكوميدي يضرب مثالا لكل المواطنين في مدي الالتزام بالنظافة و التعقيم التي تفرضها منظمة الصحة العالمية الان ولذلك سبقت السينما المصرية عصرها وسبق النابلسي الجميع في الوقاية والحماية من الفيروسات .



عبد السلام النابلسي في فيلم حبيب حياتي يعقم الفلوس

يذكر أن الفنان عبد السلام النابلسي لقب بـ (الكونت) وانتقل في الـ20 من عمره للقاهرة، وعمل في الصحافة قبل أن يتجه للإخراج والتمثيل، وشارك نجوم كبار مثل إسماعيل يس، وعبد الحليم حافظ، محمد فوزي وفريد الأطرش ثم عاد إلى لبنان عام 1962، وأدار شركة الفنون المتحدة للأفلام وتزوج عن عمر يناهز الـ 60 عام، وأفلس في آخر حياته جراء إفلاس بنك (أنترا) بمدينة بيروت وكان يعاني من مرض القلب وأخفى ذلك عن محيطه كي يحافظ على مسيرته الفنية وتوفي في 5 يوليو 1968 جراء أزمة قلبية حادة.