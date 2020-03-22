شكرا لقرائتكم خبر عن النجمة العالمية ريهانا تتبرع بـ5 ملايين دولار لدعم مواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النجمة العالمية ريهانا التبرع بمبلغ 5 ملايين دولار من خلال المؤسسة الخيرية التي تمتلكها Clara Lionel Foundation، لدعم موظفي الرعاية الصحية بالولايات المتحدة الأمريكية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد الذى تفشى بعدد كبير من بلدان العالم.

وجاء في بيان المؤسسة عبر حسابها بموقع "فيس بوك" :" بأن المبلغ سيعمل على دعم الصّف الأمامي من موظّفي الرّعاية الصّحية بالإضافة إلى المُجتمعات المهمشة، مضيفا :"سيساعد هذا المال على تعبئة استجابة واسعة وفورية بالعمل مع الشركاء على الأرض، والذين يشملون Feeding America وصندوق التكافل للاستجابة لـ كوفيد-19 التابع لمنظمة الصحة العالمية ولجنة الإنقاذ الدولية وغيرهما".

ويأتي تعهّد ريهانا، واسمها الحقيقي روبين ريهانا فينتي، بالتبرع بالأموال من أجل مُساعدة بنوك الطّعام التي تخدم المجتمعات المعرضة للخطر بالإضافة إلى الكِبار في السن في الولايات المتحدة، إلى جانب تعزيز مرافق الاختبار والرعاية في بعض الدّول مثل هايتي ومالاوي.

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كما يشير الموقع الإلكتروني لمؤسسة كلارا ليونيل، التي تم تسميتها نسبةً لجد وجّة ريهانا، كلارا وليونيل بريثويت، إلى أن الأموال ستستخدم "لتعبئة الموارد والقدرات الإضافية والدعم للمجتمعات المحلّية"، كما أنّه يُعطي أولوية لتطوير لقاح للفيروس بالإضافة إلى أدوية علاجية أخرى كأحد الأسباب التي ستدعمها المؤسسة من خلال هذا التبرع.

وجاء في ختام البيان: "تدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية، والوقاية من الفيروسات واحتواؤها، وتوزيع إمدادات الجهاز التنفسي الحرجة ستكون جزءًا من خطة مؤسسة كلارا ليونيل للمساعدة في القتال".