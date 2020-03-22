فيديو| مها أحمد تنصح متابعيها:" خليك في بيتك أرجوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة مها أحمد مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، تنصح فيه متابعيها بالبقاء في المنزل، حسب تعليمات وزارة الصحة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وقال مها في الفيديو: "علشان خاطري كل واحد يخليه في بيته، وياريت الشباب اللي زي عادل اللي بيصورني دلؤتي، يخلي باله ويخليه في بيته عشان خاطر ربنا، عشان خاطر أمهاتكوا، وإحنا في عيد الأم، خليكوا في البيت".
وعلقت الفنانة مها أحمد على الفيديو :"خليك في بيتك أرجوك".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة مها أحمد برنامج "ربع دستة ستات" للموسم الثاني، الذي تقدمه على شاشة المحور.
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