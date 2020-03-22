ستيفاني صليبا تعلن توقف تصوير مسلسل "الساحر" بسبب "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

أعلنت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا توقف تصوير مسلسل "الساحر" الذي تشارك في بطولته بجانب الفنان السوري عابد فهد والمقرر عرضه في رمضان المقبل، لعدة أيام؛ بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت صليبا عبر حسابها الخاص على إنستجرام: "الساحر" مع إيقاف التنفيذ، لكام يوم لسلامة فريق عمل غالي علينا، على أمل نستأنف التصوير بوقت قريب ونلتقي سوا بشهر رمضان المبارك".

أعلنت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا انسحابها من مسلسل "من الآخر"، بطولة الفنان السوري معتصم النهار.