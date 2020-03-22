حفيد فريد شوقي يفكر في التمثيل.. ووالدته تكشف لـ"الخليج 365" عن رأيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف فريد، حفيد الفنان الراحل فريد شوقي، عن رغبته في اقتحام عالم التمثيل، وذلك في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، لافتًا إلى أنه لم يتخذ بعد خطوات جادة، ولا يعرف إذا كان يمتلك موهبة حقيقية أم لا.

وتعليقًا على رغبته هذه، قالت والدته المخرجة عبير فريد شوقي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "مرحبة جدا ان فريد يمثل بس يكون عنده الموهبة ويصقلها بالدراسة".

وتابعت "مشفتوش لسه بيمثل، هو بيدرس بيزنس، وشايفة ان لازم حد غيري يقول ده، بس في عيني طبعا هو فيه كتير من بابا على مستوى الشخصية مش الشكل بس".

جدير بالذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية احتفل بمئوية "ملك الترسو" الفنان الراحل فريد شوقي، في دورته التاسعة التي انقضت قبل أيام، بحضور أسرته أرملته سهير ترك، وابنتيه رانيا وعبير.