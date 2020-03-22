تامر شلتوت يشارك في حملة لتوزيع معونات غذائية وبطاطين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك الفنان تامر شلتوت، جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، بعدة صور مجمعة في إطار واحد، كشف من خلالها عن مشاركته في حملة توزيع بطاطين ومبلغ مالي على أهالي الكرامة والكرنك بالإسماعيلية.

وكتب تامر في تعليقه على الصور "نزلت النهاردة مع جمعية البر والتقوى نوزع معونات غذائية وبطاطين ومبلغ مالي على أهالينا في قرية الكرامة والكرنك في الإسماعيلية.. يا رب اكرم أهالينا واحميهم واجعلنا سبب".

يُذكر أن أخر أعمال تامر شلتوت، كان مشاركته في مسلسل "ختم النمر" بطولة أحمد صلاح حسني، ونسرين طافش.