صابر الرباعي: لن أصرح بما تبرعت به ولا ألهث وراء ركوب الأحداث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

هاجم الفنان التونسي صابر الرباعي، الذين يطالبونه بالكشف عن قيمة تبرعاته ولأي جهة، للمشاركة مجتمعيًا في الأزمة التي تشهدها بلده تونس، ضمن أزمة انتشار فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم.

وكتب صابر عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، تحت تعليق إلى من يهمه الأمر: "الرجاء من أصحاب التعليقات الفارغة أن يوفروا على أنفسهم عناء الكتابة والكلام ويبدأوا بأنفسهم بالتبرع قبل أي أحد كل حسب امكانياته، لكني لن أصرح بما تبرعت به فهو بيني وبين خالقي".

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وتابع "ارحمونا من التعليقات التي لا فائدة منها ولن يزايد عليا أحد في حبي لبلدي ولشعبه، ولست ممن يلهثون وراء ركوب الأحداث".

صابر الرباعي ينتظر طرح كليب أحدث أغانيه "ليلة من العمر"، وهي من كلمات وألحان سليم عساف، توزيع عمر صباغ، إخراج وليد ناصيف.