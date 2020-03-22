تراند اليوم : فيديو| "تفحم جثة" والد فنان مصري شهير.. والأخير يرد

ثار الحديث مجددًا حول الحادث المأساوي الذي لقي فيه والد المطرب المصري، إيهاب توفيق مصرعه حرقًا، بعد أن نفى الأخير ما تردد عن تفحم جثته بسبب الحريق الذي نشب في منزله في يناير الماضي.

وأضاف في تصريحات إلى برنامج "التاسعة" على التليفزيون المصري، أن هناك منشورًا متداولاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتحدث عن كوارث سنة 2020 ويتضمن حادث وفاة والده وتفحم جثته، وهو ما نفاه بشكل قاطع.

وأشار إلى أن ما حدث هو تعرض الطابق السفلي الذي كان يقيم فيه والده للحريق عدا الحجرة الخاصة به، لافتًا إلى أن والده توفي بسبب الاختناق ولم تصله النار أو تتفحم جثته كما أشيع.



وأوضح أن صور الحريق لا تزال بحوزته، وتبين ان حجرة والده لم يشب بها الحريق، إلى جانب أن تقرير الطب الشرعي أثبت وفاة والده بالاختناق.

وقال إنه حاول إنقاذ والده ولكن النيران أغلقت بين الأدوار ولم يستطع الوصول له.

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وأضاف "قدر الفنانين التعرض للنقد البناء والهدام وأيضا التعليقات السخيفة التي يطلقها من لا يملكون الرحمة، ربنا يهدى من كتب أن جثة والدى تفحمت ربنا يعفو عنهم".

وحاول "إيهاب"، القفز من شرفة شقته إلى حيث يقيم والده، بعد أن التهمته النيران، نتيجة استخدامه المدفأة، بينما كان أصدقاؤه يصرخون من أسفل ألا يفعل ذلك، لأنه كان سيسقط على الأرض لو فعل ذلك.

ووفق روايات سابقة حول الحادث، فإن والد إيهاب مات على كرسيه مختنقًا من الدخان الكثيف، ولم تمسه النار على الإطلاق، على الرغم أن الشقة تفحمت بالكامل.



