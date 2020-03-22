تراند اليوم : مفاجأة.. فنانة كويتية شهيرة مهددة بالحبس بعد أيام من زواجها



وضعت الفنانة والفاشينيستا الكويتية الشهيرة فوز الفهد، نفسها في ورطة بعد أيام قليلة من زواجها، حيث تسببت في إثارة حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لترويجها جهاز قالت عنه إنه يكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المنزل دون الحاجة للذهاب إلى المستشفى .

و نشرت فوز الفهد، مقطع فيديو عبر حسابها على" سناب شات"، قالت فيه إن هناك جهازا مثل الذي يقاس به نسبة السكر لمرضى السكري مبينة أنه يستخدم لمرة واحدة في المنزل ويوضح ما إذا كان الشخص الذي يستخدمه مصابا بفيروس كورونا المستجد أم لا.

وأوضحت أن هذا الجهاز يبين نتيجة الفحص بنسبة تفوق الـ 95%، وتابعت : "لازم تروحون تشيكون لو حسيتوا إن في أي شيء".

من جانبه أعلن الوكيل المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية بوزارة الصحة د. عبدالله البدر عن إحالة أحد مشاهير التواصل الاجتماعي إلى النيابة العامة للإعلان عن جهاز غير مرخص من قبل وزارة الصحة ومن دون ترخيص.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى الحذر من الانجرار وراء هذه الإعلانات الزائفة والمعلومات المغلوطة فيما يخص فيروس كورونا المستجد مع اتباع تعليمات وزارة الصحة.

وبهذا فإن الفنانة الكويتية مهددة بالسجن هي الأخرى لترويجها للجهاز الغير مرخص، فيما أعاد مواطنها المحامي بشار النصار نشر مقطع الفيديو وتوعدها أن يقوم خلال الساعات المقبلة باتخاذ إجراء قانوني ضدها كون هذا الجهاز لم تصرح به وزارة الصحة.

وكتب بشار النصار قائلا: فوز الفهد، غدا بإذن الله بيوصلك الرد الكافي والوافي على مقطع إعلانك عن جهاز فحص كورونا غير المعتمد بوزارة الصحة ولنا وقفة ضدك".

#فوز_الفهد غداً باذن الله بيوصلج الرد الكافي والوافي على مقطع اعلانج عن جهاز فحص #كورونا الغير معتمد بوزارة الصحة ولنا وقفة ضدج..

من بداية الازمة واحنا نوعي ونحارب هذا المرض وحظرتج ياية تسوين اعلان حق جهاز غير معتمد يصير خير..#Covid_19 pic.twitter.com/NrM7zsjM0c — المحامي بشار النصار (@AlnassarLawyer) March 21, 2020

— المحامي بشار النصار (@AlnassarLawyer)