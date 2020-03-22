سعد الصغير يواصل تصوير ولاد إمبابة لرمضان 2020

يواصل الفنان سعد الصغير، تصوير باقي مشاهده ضمن أحداث مسلسله الجديد "ولاد إمبابة"، والذي من المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل. تدور الأحداث في إطار كوميدي حول امرأة تلد 15 من الأبناء، وعندما يصيروا شباب يبدأ صراع العائلة على الإرث. شباب يبدأ صراع العائلة على الإرث. الجدير بالذكر أن ينتمى المسلسل إلى طبيعة الأعمال الكوميدية، ويشارك فى بطولته بجانب سعد الصغير كل من فريدة سيف النصر، سميرغانم، لطفى لبيب، أحمد شيبه، شمس، نادر أبو الليف، عبد الله مشرف، مراد فكري، محمود فارس، مصطفى أبو سريع، عمرو رمزي، هاني الاسمر، إسماعيل فرغلي، محمد فاروق ونجوم فرق المهرجانات أوكا وأورتيجا ويسرا المسعودى وبوسى شاهين، تأليف أيمن بكري وإخراج ممدوح زكي. النصر، سميرغانم، لطفى لبيب، أحمد شيبه، شمس، نادر أبو الليف، عبد الله مشرف، مراد فكري، محمود فارس، مصطفى أبو سريع، عمرو رمزي، هاني الاسمر، إسماعيل فرغلي، محمد فاروق ونجوم فرق المهرجانات أوكا وأورتيجا ويسرا المسعودى وبوسى شاهين، تأليف أيمن بكري وإخراج ممدوح زكي.

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