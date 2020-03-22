بالفيديو.. محمد رمضان يستعيين بصورة برلنتى فؤاد ووالدتها فى كليب أمي ملكة



هنأ النجم محمد رمضان، والدته بمناسبة عيد الأم، بأغنية جديدة، واستعان بصورة الفنانه برلنتى فؤاد ووالدتها فى الكليب. وكان أعلن عن استعداده لطرح أغنية باسم "أمى ملكة" ليلة عيد الأم، عبر تغيردة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر". وطالب الجمهور بأن ينشر كل شخص صورة مع والدته عبر هاشتاج "أمى ملكة"، ليضمها الأسطورة إلى الصور التى ستعرض فى فيديو كليب Advertisements الأغنية الجديدة. الأغنية الجديدة. وقال محمد رمضان خلال التغريده : "دى هديتى لأمى ولكل أم، نزل صورتك مع الملكة بتاعتك ست الكل والدتك اللى تعبت وشقيت فى تربيتك وأعمل هاشتاج (أمى ملكة) وهتشوفها فى أغنية (أمى ملكة) ليلة عيد الأم على قناتى الرسمية على يوتيوب.. واللى والدته توفاها الله برضه يبعت صورة بتجمعه بيها". برضه يبعت صورة بتجمعه بيها". يذكر أن النجم محمد رمضان، يخوض السباق الرمضاني بمسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، إنتاج شركة سينرجى، وتشاركه العمل الفنانة نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.

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