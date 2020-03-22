سمر : كليب "بنت الأصول" تجربة شخصية

كشفت المطربة سمر، أن فيديو كليب أغنيتها الجديدة "بنت الأصول" يحمل تجربة شخصية مــرت بها، لافته إلى أنها بالفعل تعرضت للخيانة والــغــدر وســوء التقدير وأصيبت بحالة نفسية سيئة وأيام صعبة شديدة القسوة، أثرت على تفكيرها وطموحها ومشوارها الفنى، وابتعدت بسببها عن الساحة لفــترة.

وأضافت : "انها توقفت مع نفسها وعادت وتخلت عن ضعفها وحزنها واستعادت قوتها مرة أخرى، وفضلت عودتها لنشاطها الفنى فقررت تصوير تجربتها فى كليب "بنت الأصول" لتوجه رسالة إلى كل سيدة عاشت لحظات الخيانة بأن تقف صلبة وقوية

ولا تستسلم".

وتابعت : " بل تستمر فى حياتها وتترك من خانها ولا تعيره أى اهتمام وتبدأ حياتها من جديد".

يشار إلى أن يواصل كليب "بنت الأصول" نجاحه ويقترب من المليون الأول فى المشاهدة على اليوتيوب بعد طرحه منذ 5 أيام، كلمات الشاعر رضا المصري، ألحان فارس فهمي، توزيع أشرف البرنس، إخراج إليو الشايب.