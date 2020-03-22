خاص الفن- سوء الحظ يلاحق دوللي شاهين في السينما

ميرنا وليد - بيروت - بعد ابتعادها عن التمثيل، أعلنت الفنانة اللبنانية ​دوللي شاهين​ عن مشاركتها في بطولة فيلم "عيد جواز" والذي اختارته ليكون عودتها إلى الشاشة الذهبية إلا أن موقع "الفن" علم بأن العمل على الفيلم توقف كأغلب الافلام في الفترة الحالية وذلك بسبب القرار بمنع التجمعات نهائيا بهدف الحدّ من انتشار فيروس كورونا.

ويشار الى أن الفيلم يتولى اخراجه أحمد فهمي عبد الظاهر ويشارك في بطولته ​إيهاب فهمي​ وتقدم دوللي من خلاله شخصية دارين وهي انسانة تتسم بالقسوة الشديدة وتكتفي دوللي خلال الفيلم بأغنية واحدة فقط هي الدعائية للفيلم لكي تركز على التمثيل.

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