خليك في البيت.. أنغام تعلن مفاجأتها!

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الفنانة المصرية ​أنغام​ عن موعد عرض حفلها الذي أقيم على خشبة مسرح المنارة في التجمع الخامس، عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عند الساعة الثامنة مساء، حيث قررت أنغام بث الحفل لتشجيع محبيها في مصر والشرق الأوسط على البقاء في المنزل، والإلتزام بالحجر الصحي وستكون معهم من خلال الحفل تعويضا عن إلغاء حفلاتها في الفترة الماضية تحت شعار "​خليك في البيت​"، وذلك لمواجهة فيروس كورونا المنتشر في أنحاء العالم.

ويشار الى أن أنغام سبق أن توجهت الى متابعيها من خلال قبول تحدي أمير طعيمة وتحدّت في الوقت نفسه الممثلات إلهام شاهين ويسرا وغادة عبد الرازق والفنان هاني فرح وتكفّلت في مساعدة 80 أسرة.