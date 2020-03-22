ميرنا وليد - بيروت - يحتفل العالم هذه الفترة في عيد الأم الذي يعتبر العيد الأغلى والأسمى على قلوبنا والبعض قد فقد والدته وهذا ما يصعب على الناس تقبله .

وتحدّث الممثل اللبناني ​بيتر سمعان​ عن عيد الأم بالنسبة له قائلاً: " أكثر ما علمتني اياه والدتي هو التواضع وطيبة القلب، وهذه الصفة ورطتني في العديد من الامور خصوصا بهذا العصر الذي نعيشه حاليا."

وأضاف بيتر: "أقول لها من بعد غياب 21 عاما الشخص يعيش مع وجعه ولكن وجع فقدان الأم لا يمكن أن يختفي. أقول لها صلي من أجلي من حيث تتواجدين وانا سأبقى أتواصل معك من حيث أنا، أحبك".

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- بيتر سمعان: وجع فقدان الأم لا يمكن أن يختفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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